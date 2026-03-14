WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10で7回コールド負けを喫した。超強力ドミニカ打線に圧倒され、試合後は選手が目を潤ませる様子もあった。そんな中、試合前に目撃された選手たちの様子に皮肉が集まっている。それは米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショー