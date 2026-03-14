昨年のブリーダーズＣクラシックの覇者で、史上初めてサウジＣを連覇した世界的名馬フォーエバーヤングを半兄に持つ血統馬ダーリングハースト（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が、次走は忘れな草賞（４月１２日、阪神）に向かうことが決まった。サンデーサラブレッドクラブが３月１４日、公式ホームページで発表した。同馬はデビュー２戦目となる２月１４日に東京で初勝利を挙げて、今回が定年で解散した国枝