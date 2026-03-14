俳優の山粼賢人が１４日、都内で映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。人気シリーズ「ゴールデンカムイ」の最新作。前日に公開を迎え、山粼は「たくさんのコメントをいただいてうれしいですね」と歓喜。「１作目の映画を経てドラマを経て、さらにどんどん面白くするために話し合っていた。それを楽しんでもらえたということでうれしいです」と頬を緩め、会