第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。９年ぶり２２度目の出場となる熊本工は、初戦で春夏９度の甲子園優勝を誇る大阪桐蔭とぶつかる。相手が九州勢との対戦で無敗というデータがあるが、井藤啓稀主将（３年）は「大阪桐蔭を倒して、自分たちが（古豪から）強豪校になる」と力を込めた。１年時からエースとして投げたが、今大会は背番号１を昨秋台頭した堤大輔（３年）に譲