明日15日から17日(火)は、全国的に晴れて春の陽気となる所が多いでしょう。18日(水)から27日(金)は、周期的に雨となりますが、大きく気温が下がることはなさそうです、暖かい日が多いため、桜のつぼみは順調に生長し、九州〜関東で、19日(木)頃から続々と桜(ソメイヨシノ)が開花する見通しです。15日〜17日は春の陽気18日〜21日は曇りや雨の所多い明日15日(日)〜17日(火)は、高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多く、東京や名古