防衛省は14日午後1時半ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。関係者によりますと、発射されたものは短距離の弾道ミサイルとみられ、日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられています。山形県によりますと、県関係の船舶は無事が確認されているということです。また、山形県の漁業監視調査船「月峯」と漁業試験調査船「最上丸」、それに加茂水産高校の実習船「鳥海丸」はいずれも酒