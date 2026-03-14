歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。TBS「アッコにおまかせ！」でJNN（ジャパン・ニュース・ネットワーク）の特別功労賞の授賞式の舞台裏を明かした。今月11日、今月29日で最終回を迎える「アッコにおまかせ！」でJNNの特別功労賞を受賞した和田。「（授賞式は）ホテルオークラでやって。これが不思議なことに