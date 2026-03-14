◇プロ野球ファーム・リーグ 東地区 日本ハム 10-4 ロッテ（14日、ロッテ浦和）2026年シーズンのファームリーグが開幕。ロッテ2軍との開幕戦に挑んだ日本ハム2軍は、打線の猛攻もあり快勝しました。日本ハム打線は初回から躍動。対するロッテの先発・河村説人投手の前に、ヒットや四球などで2アウト満塁の好機をつかむと、今川優馬選手の2点タイムリーで先制に成功します。すると3回には、先頭で打席に向かった清宮幸太郎選手が初