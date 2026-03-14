俳優小澤征悦（51）が14日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。WBCイタリア代表が本塁打を打った直後の行動に注目していることをコメントした。番組エンディングで、小澤が「WBCの試合、明日楽しみですけどね」と侍ジャパンの準々決勝ベネズエラ戦に期待を込めて「実はWBCのチームで気になっている、チームの行動があります。イタリアのチーム。イタリアがホームランを打つと、エスプレ