タレント・三上悠亜（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、前職への差別的投稿に苦言を呈した。三上は「【HERMES購入品】ずっと欲しかったものゲットしました!!」と題した動画をYouTubeチャンネルにアップ。エルメスの高級バッグを笑顔で紹介していたが、一部で三上の前職への差別的なコメントが投稿されていた。これを受けて、三上は「どんな職業でも、結果を出し続けられる人は一握りで、それを継続できる人は