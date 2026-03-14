お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が17日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）と生出演。フィギュアスケート男子で五輪2連覇し、プロ転向4季目の羽生結弦さん（31）と対面したことを明かした。伊達は2011年3月11日、宮城県気仙沼市のロケ中に東日本大震災を経験。以後、毎年必ず「3・11」には気仙沼を訪れている。「3・11の夜か。お前（富澤