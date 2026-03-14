一夜で約10万人が亡くなったとされる1945年3月10日の東京大空襲から今月で81年となり、犠牲者の名前と年齢を読み上げて追悼する集会が14日、東京都江東区の「東京大空襲・戦災資料センター」で開かれた。参加者は未来を奪われた一人一人の人生に思いをはせ、平和を祈った。母と幼い2人の弟を失った河合節子さん（86）＝千葉市＝は「10万人という数ではくくれない。犠牲者それぞれに命があり、家族があり、未来があった。名前を