「オープン戦、巨人−日本ハム」（１４日、東京ドーム）引退試合に出場する長野久義編成本部参与が、試合前練習に参加。意気込みを語り、フリー打撃などで調整した。支配下登録されての出場となる中「転ばないように頑張ります」と胸中を語った長野氏。それでも「でもケガしても大丈夫なんで。思い切り振り回して、ちょっと走るのは心配ですけど頑張ります」と意気込んだ。長野氏は長野氏は昨季限りで１６年間に渡る現役生