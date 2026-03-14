お笑いタレントのヒコロヒー（36）が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。モーニング娘。の“推し”を告白した。ヒコロヒーはモーニング娘。世代といい、「私は矢口（真里）さんでした」と“推し”を明かした。「ギャルっぽくてヤンキーっぽくて。MCがおもろい」と好きな理由を語った。藤本美貴から「矢口さんと会ったことは？」と聞かれ、ヒコロヒーは「会ったことあります。なんやったら矢口さんは