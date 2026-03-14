お笑いコンビのロッチが、13日更新のTBSポッドキャスト「ロッチナイトZERO」に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の中継で「一番おもろい」と思ったことを語った。番組の冒頭でWBCについてトーク。今大会は米配信大手Netflix（ネットフリックス）が配信しており、コカドケンタロウは「あれ面白かったね。（試合が）終わった後の渡辺謙さん」と、アンバサダーを務める渡辺に言及。中岡創一も「渡辺謙さん一番おもろい