正式名は「緊急退避所」 どういうとき使うの？険しい山道をドライブしていると、道路の脇に砂利が不自然に盛り上がった短い坂道を見かけることがあります。【実は存在】これが「21世紀の」緊急待避所です（写真で見る）一見すると行き止まりのようにも見えますが、実はこれは「緊急退避所」と呼ばれる、万が一の時に人命を救うための非常に大切な場所です。緊急退避所は主に、長い下り勾配が続く区間や、急カーブ（S字カーブ