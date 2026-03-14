土曜日の午後、日本代表にとって、またも心配なニュースがもたらされた。３月14日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第６節で、FC東京は水戸ホーリーホックと敵地で対戦。アクシデントが発生したのは20分だった。相手のクリアボールに反応してスプリントした長友佑都が、右足を気にしてピッチに座り込む。そのまま担架に乗せられて交代となった。 ５度目のワールドカップ出場を目指している39歳の負