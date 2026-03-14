マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、残り9試合となったプレミアリーグへの戦いに意気込みを語った。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。4日に行われたプレミアリーグ第29節のノッティンガム・フォレスト戦は2−2の痛恨ドローに終わった現在2位につけるマンチェスター・シティは、1試合消化試合数の多い首位アーセナルと勝ち点「7」差となっている。直接対決も控えているなか、今季の戦