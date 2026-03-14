画像はYouTubeチャンネル「林修の本物の流儀」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。なんとあの林修さんがついにYouTubeチャンネルを開設され話題になっています。チャンネルの説明欄には以下のような説明がありました。【世の中には情報が溢れている。 怪情報や都市伝説的なものまで含め、あらゆる情報が氾濫する今、一体、何が偽物で、何が本物なのか。 【本物を伝える】―― そ