明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節が14日に行われ、横浜F・マリノスとジェフユナイテッド千葉が対戦した。EAST最下位に沈む横浜FMと、前節待望の初勝利を挙げた千葉が、2009年8月以来17年ぶりに公式戦で激突した。前節に電光石火の先制点を許した横浜FMはその反省を生かして積極的な立ち上がりを披露。だが決定的とは言える場面には至らず、前半は無得点に終わる。対する千葉も古巣対戦の津久井匠海によるドリ