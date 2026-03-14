中国女子は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で台湾と対戦している。スコアレスで迎えた36分、相手ゴールを破る。右クロスからワン・シュワンがヘディングシュートを流し込んだ。だが、このシーンでVARが介入。直前のプレーで味方のオフサイドが認められ、得点は無効とされた。 試合を速報する中国メディア『直播吧』には「残念だ！」「ばかげてないか？」「うまくいか