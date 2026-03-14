元Sexy Zoneの中島健人さんは3月13日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日ショットを披露しました。【写真】中島健人、32歳のバースデーショット！「32Lv.になった日。愛だね」中島さんは「32Lv.になった日。愛だね」とつづり、「#素敵なケーキ #コンビニ兄弟 #北九州にてお祝いしてもらた #in門司港」とハッシュタグを添えて5枚の写真を投稿しています。13日に32歳の誕生日を迎えた中島さん。黒いトラックジャケット姿で大きな