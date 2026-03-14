日常の中でごく自然に使い分けている言葉の「響き」に耳を傾けて、脳のトレーニングに挑戦してみませんか？今回は、体に関する身近な言葉から、社会の中でのつながりを意味する言葉までそろました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□と□□わり□□えるヒント：足の裏の後ろの部分を