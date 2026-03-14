ロックバンド・ポルノグラフィティのボーカル、岡野昭仁さん（51）が、新型コロナウイルスの感染から回復し、14日、公式サイトで、ライブツアーが再開されることが発表されました。公式サイトによると、ツアー初日となる2月27日早朝に、岡野さんに発熱の症状がみられたため、その日の千葉公演を延期に。その後、医療機関で受診した結果、新型コロナへの感染が判明したということです。医師から一定期間の療養が必要と判断されたた