2026〜30年度の科学技術政策の指針となる「第7期科学技術・イノベーション基本計画」で、政府が5年間で計60兆円、民間も合わせると180兆円の研究開発投資を目指す方向であることが14日、政府関係者への取材で分かった。与党などとの調整を進め、今月末までに閣議決定する。日本の研究力低迷が続く中、再起に必要な投資額をどう確保するかが課題だ。21〜25年度を対象とした現行の第6期計画では官民合わせて120兆円を研究開発に