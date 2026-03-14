初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレス」は14日、「ストロングスタイルプロレスVol.38―初代タイガーマスク45周年記念プレ大会―」（19日、後楽園ホール）は元レジェンド王者で平成のテロリストの村上和成が欠場することを発表した。同団体は「本大会参戦予定でありました“村上和成”選手は欠場となりました。今回、村上和成選手に相応しい対戦カードを実現、用意することができず、ご参戦断念という事態とな