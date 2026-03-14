第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催された。長澤まさみは光沢感ある薄ピンクのドレス、北川景子は両肩があらわなシャンパンゴールドのドレスなど、個性あふれるあでやかな衣装でも競演した。「遠い山なみの光」に主演した広瀬すずは、桜をモチーフにした白い着物で登壇。自身のＳＮＳでは１４日、「讃え合う、映画愛に満ち溢れた空間を思う存分浴びまして、とても幸せな時間