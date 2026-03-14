【漫画】本編を読む生きているうちにやってみたいことのひとつに、四国八十八カ所巡礼、いわゆるお遍路を挙げる人は少なくないのではないだろうか。その理由は、叶えたい願いがある、新しい自分を発見したい、挑戦してみたい、などさまざまだろうが、いざ実行しようとするとそれなりの準備が必要になるのは言うまでもない。何が必要か、どんな心構えで臨むべきかなどを実際の体験から教えてくれる作品が『四国お遍路まんきつすれ