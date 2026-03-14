現地時間１５日の米アカデミー賞授賞式を前に、米経済誌「フォーブス」は１３日、２０２５年に最も稼いだ俳優ランキングを発表。１位はアダム・サンドラー（５９）で、推定収入は４８００万ドル（約７６億６６００万円）だった。サンドラーは昨年、コメディー映画「俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル」（１９９６年）の待望の続編「俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル２」の製作と主演を務めた。また、映画スターのジェイと