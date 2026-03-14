【モデルプレス＝2026/03/14】ドリームユニット「KAWAII CARAVAN 超九州」の月足天音・立花琴未・村川緋杏、KAWAII LAB. SOUTHが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】カワラボドリームユニット、新曲世界最速披露◆月足天音・立花琴未・村川緋杏、新曲披露FRUITS ZIPPERの月足天音、CANDY TUNEの立花琴未・村川緋杏の福岡出身メ