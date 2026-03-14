ホワイトデーは、バレンタインのお礼を伝える日です。それなのに、悪気のない「うっかり発言」で女性を怒らせてしまったら、感謝どころか気まずい雰囲気を招きかねません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『義理チョコなんてあげなきゃよかった！』と女子をムッとさせるホワイトデーの失言」をご紹介します。【１】「面倒くさい行事だよね」と否定的な発言をする「じゃあ来年は面倒から解放して