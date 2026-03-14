お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかね（４０）の春モードのオフショットが話題になっている。１４日までに自身のインスタグラムを更新した大沢。「春メイクで痺れる現場に臨んできました顔固っ！皆様、良い週末を」とつづり、落ち着いたピンクカラーのパーカーに、桜のようなふんわりチークが映えるメイクアップ写真を公開した。この投稿にファンからは「どんどん若くて可愛くなっていく！」「めっちゃ