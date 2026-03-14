◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成外国人・フリアン・ティマ外野手（２１）が公式戦チーム１号アーチを放った。「５番・ＤＨ」で先発出場。５点リードの５回１死の第３打席で右腕・安城に対すると、カウント０―２から左翼へ特大の一発。「パワー、長打力をアピールしていきたい。まずは１本ホームランを打つことができてうれしい」とコメントした。育成６年目のド