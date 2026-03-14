◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４日・横浜スタジアム）３年連続４度目の開幕投手に決定しているＤｅＮＡの東克樹投手がソフトバンクとのオープン戦に先発し４回を投げ３安打２失点。最速は１４６キロを計測した。２回、先頭の山川を中飛に仕留めるも、続く笹川に右中間二塁打を浴び１死二塁。今宮にスライダーを右前にはじき返され先制点奪われた。３回２死三塁から、二ゴロを打った打者走者の栗原とベースカバーに