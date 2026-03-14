◆大相撲▽春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下筆頭・日向丸（木瀬）を押し出して、３勝１敗とした。「本当に気持ちだけで取った。自分が今日できること、出し切ることしか考えてない」と話した。今場所の睡眠事情について尋ねられると「部屋で（寝るのは）一番早いですね。１１時、早ければ１０時半に寝ている。おじいちゃんみたいな生活。朝もアラームが鳴る前に目が