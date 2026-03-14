元阪神内野手で野球評論家の鳥谷敬氏（４４）が５月２、３日の２日間、親子を対象とした「完全密着野球指導ツアー」を淡路島で開催。現在、参加者を募集している。「淡路島の美しい自然の中、本格的な野球クリニックと交流プログラムを通じて、ここでしか得られない学びと感動の時間をお届けします」がうたい文句。元フジテレビアナウンサーでスポーツＭＣの田中大貴氏もゲスト参加する。野球中継を見る時、どこに注目して見