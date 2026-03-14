障害絶対王者の２着敗退が、ＳＮＳ上で注目を浴びている。Ｘ（旧ツイッター）でも、トレンド上位に入った。３月１４日、阪神８Ｒの第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（障害芝３９００メートル＝１０頭立て）で、昨年の最優秀障害馬のエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は２着。単勝１・５倍の断然人気に応えることはできなかった。３番人気で高田潤騎手騎手が騎乗したディナースタ（牡７