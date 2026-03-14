◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節横浜ＦＭ２―０千葉（１４日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで千葉とＪ１の舞台で１７年ぶりに対戦し、２―０で勝利した。立ち上がりから優勢に試合を進め、前半こそ０―０で折り返したが、後半７分に左ＣＫのこぼれ球を、この日が２７歳の誕生日だった遠野が左足で豪快なボレーシュートをたたき込んで先制点を奪った。その後も積極的にゴール前に攻め込んで押し込むと、後半２９