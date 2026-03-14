5人組グループ・M!LKが、日本テレビ系バラエティー番組『全力チャンプ』の公式応援団に就任することが発表されました。『全力チャンプ』は、普段スポットライトが当たらない“隠れた才能の持ち主”や“未来のスター”を輝かせるためにオリジナルの大会を開催する番組です。■M!LKが出場者たちの思いを追う今回は、Mrs. GREEN APPLE、Ado、YOASOBIといった1人では歌いきるのが困難な高難度曲を、チームで分担して歌う『超ハイレベル