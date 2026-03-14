声優で俳優の津田健次郎（54）が14日、都内で初フォトブック「since1995」（講談社）の発売記念イベントを行った。声優生活30周年を記念した作品。「50歳を超えてもフォトブックを発売させていただけるのは本当にありがたくて、うれしいですね」と、魅力である低音ボイスながらも口角は緩んでいた。声優生活を振り返るインタビューのみならず、さまざまな仲間からの祝福コメントも掲載。人気漫画「ゴールデンカムイ」の作者