バーガーキング®といえば、直火で焼き上げる100％ビーフパティが最大の特徴。余分な脂を落としながら香ばしく焼き上げることで、旨みがぎゅっと詰まったジューシーでスモーキーな味わいに仕上がります。そこに、店内でカットしたフレッシュな野菜をたっぷりトッピングし、ケチャップとマヨネーズを絶妙なバランスで合わせた、ブランドを代表する人気バーガーが