タレントの杉浦太陽（４５）と辻希美（３８）と夫妻の長女でインフルエンサー・希空（のあ＝１８）が１４日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた「第４２回マイナビ東京ガールズコレクション２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」内で親子初ＡＥＯＮＰａｙのＣＭキャラクター就任のお披露目がされ、初めて親子３人そろってのイベント出演となった。３人は仲良くピンクで統一した衣装で登場。囲み取材に応じ