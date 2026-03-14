◇Bリーグ2025―26シーズンB1第26節GAME1大阪エヴェッサ104―102富山グラウジーズ（2026年3月14日おおきにアリーナ舞洲）前節に連敗を脱出した西地区9位の大阪エヴェッサは、同最下位の富山グラウジーズをホームで迎え撃ち、連勝を飾った。通算成績は17勝26敗となった。マン・オブ・ザ・ゲームにはチーム最多の30得点をマークしたライアン・ルーサー（30）が選出された。最後は冷や汗をたっぷりかかされた。前半は56―