俳優の矢本悠馬、片桐健滋監督が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ好きなシーン語ることになり、片桐監督は矢本演じる白石由竹の「クチュン」というシーンを挙げた。片桐監督は「ここで話が変わるのをちゃんと、やってくれている」と感謝。一方の矢本は「台本に『クチュ