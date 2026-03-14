◇ファーム・リーグ巨人―オイシックス（2026年3月14日ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト5位・小浜佑斗内野手（沖縄電力）がオイシックスとのファーム・リーグ開幕戦に「3番・遊撃」で出場。6回無死一、二塁の第4打席で左越え3ランを放ち、うれしい“プロ初本塁打”とした。第3打席までは無安打だったが、第4打席は相手右腕の139キロ内角低め直球をうまく捉えた。驚きの表情を見せながらダイヤモンドを一周