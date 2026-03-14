ドジャースのミゲル・ロハス内野手が１３日（日本時間１４日）、オープン戦後に自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。チームメートで侍ジャパンの山本由伸投手へ向け「ヨシノブ、リラックスして行けよー」とメッセージをつづった。山本は日本時間１５日に行われるＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦に先発する予定。ロハスにとっては母国とのゲームでドジャースのチームメートが登板し、大谷翔平選手もＤＨで出場する見込