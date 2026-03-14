元アイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」のメンバーで、コスプレイヤーの緑川希星（きらら）さん（22）が自身のXを更新。公開した動画が話題となっています。【写真】「むちむち176cm」話題の高身長元アイドル「むちむち176cm、意外と需要ある？？」と投稿した1本の動画には、胸元がぱっくり開いたベージュのオフショルダーに、軽くスリットが入ったミニスカート、膝丈までのぴったりとしたロングブーツというファッシ