町歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る『ブラタモリ』。話題の出来事や町に残された様々な痕跡に出会いながら、町の新たな魅力や歴史・文化などを再発見します。その『ブラタモリ』、26年3月14・21日放送回にて「桶狭間の戦い」が特集されます。そこで東京大学史料編纂所・本郷和人先生とともに「あの地で信長は本当に義元を急襲できたのか」検証を行った記事を再配信いたしま