キャンプ×バイクで「オフロード走行×車中泊」旅も！キャッチコピーは「見て、乗って、夢が広がる」。2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。三重県鈴鹿市を拠点とする大手キャンピングカービルダー「DIRECT CARS（ダイレクトカーズ）」のブースでは、合計15台ものキャ