「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが挑む「目指せ日本代表！マイナースポーツチャレンジ！」ロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】LIL LEAGUEが2nd Album「NEOMATIC」をテーマに書道パフォーマンス目指せ日本代表！マイナースポーツチャレンジこの冬はオリンピック、WBCなどスポーツが大いに